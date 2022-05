Direct vidéo - Moto GP Espagne : suivez les différentes courses de la 6e manche

Place au Grand Prix d’Espagne en Moto GP ce dimanche !

Sur le circuit de Jerez, Francesco Bagnaia (Ducati) s’élancera en pole pour la septième fois de sa carrière. Il a devancé, lors de la séance qualificative, la Yamaha du leader du championnat du monde Fabio Quartararo et l’Aprilia de l’Espagnol Aleix Espargaro. Grosse déception en revanche pour le co-leader du championnat, Alex Rins (Suzuki), qui partira à une décevante quatorzième position.

En Moto2, le Japonais Ai Ogura (Honda) s’élancera devant les Elf Marc VDS de Tony Arbolino et Sam Lowes tandis que le Belge Barry Baltus (RW Racing GP) a terminé 17e des qualifications.

Enfin, carton plein pour les Espagnols en Moto3 qui réalisent le triplé avec Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team) devant son coéquipier Sergio Garcia et Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo).

Le programme

9H00 : Warm-Up

11H00 : Course Moto3

12H20 : Course Moto2

14H00 : Course MotoGP