Direct vidéo - Moto GP Autriche : Francesco Bagnaia vise le week-end parfait pour asseoir sa domination

Le RedBull Ring accueille le 10e rendez-vous du championnat du monde MotoGP. Au menu de ce dimanche, les courses dans toutes les catégories Moto3, Moto2 et MotoGP.



Francesco Bagnaia, leader du championnat, a pour l’instant réalisé un carton plein en Autriche. L’Italien a remporté la course sprint, a signé le meilleur tour en course et s’élancera en pole.



Il va donc aborder le Grand Prix en confiance et pourrait signer le Grand Chelem en cas de victoire et de tour le plus rapide. En juin au Mugello, Alex Marquez – le plus véloce sur une boucle, l’avait privé du week-end parfait.



Le pilote Ducati totalise 226 points, soit 46 de plus que Jorge Martin et 59 de plus que son compatriote Marco Bezzecchi.



En Moto2, l’Espagnol Pedro Acosta partira en pole. Notre compatriote Barry Baltus, touché aux orteils, est forfait. En Moto3, le Néerlandais Colin Veijer a signé la toute première pole de sa carrière.