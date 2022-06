Direct vidéo - Moto GP Assen : suivez le warm up et les courses

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas en MotoGP dimanche, après les qualifications samedi à Assen.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde, et l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), compléteront la première ligne au départ de la 11e manche (sur 20) de cette saison.

L’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), respectivement 2e et 3e du championnat à 34 et 61 points de Quartararo, partiront 5e et 7e sur la grille.

Après sa chute la semaine dernière en Allemagne, Bagnaia a l’occasion idéale de refaire un peu de son retard. L’Italien, qui réalise là sa quatrième pole lors des six derniers Grands Prix, n’a plus le droit à l’erreur s’il veut préserver des chances de titre.

Alors qu’il règne sur les qualifications, avec au passage un nouveau record de la piste samedi, le vice-champion du monde ne convertit pas en course.

Malgré ses deux victoires en mai (Espagne et Italie), le Turinois n’est que 6e du championnat, à 91 points déjà du Français Quartararo, celui-là même qui l’a battu l’an dernier au championnat.

Le duel qu’ils se sont livrés en 2021 pourrait ressurgir en deuxième partie de saison. Peut-être dès ce dimanche, dans la "cathédrale de la vitesse" à Assen.