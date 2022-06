Moto GP Assen : Bagnaia s’impose aux Pays-Bas, Quartararo abandonne après deux chutes

Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a pris la 15e place du Grand Prix des Pays-Bas de Moto2, dimanche sur le tracé d’Assen, théâtre de la 11e manche du championnat du monde. L’Espagnol Augusto Fernandez (Kalex KTM Red Bull Ajo) a remporté sa troisième course de la saison, la deuxième de rang.

Après avoir dû abandonner au GP d’Allemagne la semaine dernière en raison de chutes le vendredi en essais libres puis le dimanche lors du warm-up, le Warétois de 18 ans était bel et bien au départ dans le nord des Pays-Bas. Quatorzième sur la grille de départ, Baltus a perdu une position au fil de la course. Sa quinzième place lui permet d’empocher une unité au championnat.

En tête, la lutte a fait rage mais Fernandez, 24 ans, a décroché la victoire devant le Japonais Ai Ogura (Honda) et le Britannique Jake Dixon (Kalex). Malgré un nouveau record de la piste dans le dernier tour, l’Italien Celestino Vietti (Kalex) a dû se contenter de la 4e place. Au championnat, Vietti et Fernandez partagent désormais la tête avec 146 points, juste devant Ogura (145). Baltus est 20e (16). En préambule, le Japonais Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) s’est imposé pour la première fois en Moto3 après 95 départs. Il a devancé les Espagnols Izan Guevara (GasGas) et Sergio Garcia (GasGas), qui garde la tête du championnat.