Direct vidéo mondiaux de gymnastique : suivez les finales par agrès dames et hommes

Les Championnats du Monde de gymnastique artistique se poursuivent avec, au programme ce samedi, la première journée des finales par agrès. Un événement à suivre en direct vidéo sur Auvio dès 14h !



Les hommes s’aligneront au sol, au cheval d’arçons et aux anneaux. Les dames se disputeront les médailles au saut et aux barres asymétriques.



L’Israélien Artem Dolgopyat (sol), le Britannique Max Whitlock (cheval d’arçons) et le Chinois Yang Liu (anneaux) ont dominé les qualifications.

Malheureusement, aucun Belge n’a réussi à se qualifier pour ces finales.