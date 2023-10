Direct vidéo mondiaux de gymnastique : 22e titre mondial pour Simone Biles en or à la poutre

Les Championnats du Monde de gymnastique artistique se poursuivent avec, au programme ce dimanche, la deuxième journée des finales par agrès. Un événement à suivre en direct vidéo sur Auvio dès 14h !



Les hommes s’aligneront au saut, aux barres parallèles et à la barre fixe. Les dames se disputeront les médailles à la poutre et au sol.



L’Arménien Artur Davtyan (saut) et le Japonais Daiki Hasimoto (barre fixe) ont dominé les qualifications. La lutte s'annonce serrée entre l'Allemand Lukas Dauser, l'Ukrainien Illia Kovtun et le Japonais Kaito Sugimoto aux barres parallèles.



Les regards seront encore tournés vers Simone Biles à la poutre et au sol. La star américaine, la meilleure en qualification, pourrait encore compléter son incroyable palmarès.



Malheureusement, aucune Belg en’a réussi à se qualifier pour ces finales.