Direct vidéo mondiaux de gymnastique : la finale du concours général féminin avec Simone Biles

Les Championnats du Monde de gymnastique artistique se poursuivent avec, au programme ce vendredi, la finale du concours général individuel féminin. Un événement à suivre en direct vidéo sur Auvio dès 19h25 !



La star américaine Simone Biles, déjà sacrée par équipes, tentera de décrocher une nouvelle médaille aux mondiaux pour compléter son incroyable palmarès. Elle totalise déjà 20 médailles d’or, 3 d’argent et trois de bronze.



Biles, de retour après deux ans d’absence, a signé le meilleur résultat des qualifications et partira avec le statut de favorite. Elle sera notamment opposée à sa compatriote Shilese Jones, à la Britannique Jessica Gadirova et à la Brésilienne Rebeca Andrade.



Malheureusement, aucune Belge n’a réussi à se qualifier pour cette finale.