Direct vidéo Mondiaux de gymnastique d’Anvers : finale par équipes dames, les Etats-Unis de Simone Biles grands favoris

Les championnats du monde de gymnastique se déroulent en ce moment à Anvers et la RTBF vous permet de les suivre au plus près. Ce mercredi, la finale par équipes dames promet du spectacle avec notamment trois grandes nations présentes dans cette finale. Les États-Unis, emmenés par la quadruple championne olympique Simone Biles, ont dominé les qualifications avec 171.395 points, devant la Grande-Bretagne (166.130) et la Chine (165.663).

Les huit premières nations de ces qualifications participent à la finale, à ces trois pays s’ajoutent donc le Brésil, l’Italie, les Pays-Bas, la France et le Japon.

Elles devront se départager sur quatre agrès : le cheval d’arçons, les barres parallèles, la poutre et l’exercice au sol.

La Belgique, privée de Nina Derwael et Lisa Vaelen, n’est pas parvenue à décrocher une des huit places qualificatives, ni à terminer dans le top douze synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques à Paris.