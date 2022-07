Direct vidéo – Mondiaux de Eugene : les Tornados en bronze, place aux Cheetahs !

Les championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent, pour la première fois depuis la création de l’événement il y a près de 40 ans, à Eugene, aux Etats-Unis, du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet. La RTBF Sport vous propose de suivre l’intégralité des 18e mondiaux d’athlétisme en direct vidéo. Les dernières médailles de ces mondiaux vont être attribuées ce dimanche.

Les finales du saut à la perche hommes (2h25), du saut en longueur femmes (2h50), du 5 000 m hommes, du 800 m femmes (3h35), du 4x400 m hommes et femmes (4h35 et 4h50) se dérouleront lors de la deuxième session alors que les décathloniens débuteront leur dernière épreuve (1500 m) sur le coup de 4h20.

Les deux relais belges vont donc vivre leur finale cette nuit ! En ce qui concerne les Belgian Tornados, il y a du changement dans le relais pour la finale : Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Kevin Borlée s’élanceront dans cet ordre.

Comme annoncé, Jacques Borlée a fait un changement entre la série et Alexander Doom, laissé au repos samedi après trois courses individuelles, fait son retour au sein des Tornados alors que Jonathan Sacoor sort de l’équipe.

Comparé à samedi, Dylan Borlée et Julien Watrin ont interchangé leur place, le premier prendra le départ alors que le second sera chargé du stratégique rabattement. Viendront ensuite Doom et Kevin Borlée. Les Belges, premiers de leur série samedi en 3 : 01.96, s’élanceront au couloir N.5, juste derrière les Américains.

En ce qui concerne les Belgian Cheetahs, Paulien Couckuyt remplace Naomi Van Van Broek et l’ordre est également modifié : Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt, Camille Laus.