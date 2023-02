Direct vidéo - Mondiaux de cyclocross : les Néerlandaises déjà à l'avant

La succession de Marianne Vos est ouverte ce samedi à Hoogerheide. La Néerlandaise, pas à 100% physiquement, ne défendra pas son titre. Mais les Pays-Bas ont toutes les cartes en main pour s’imposer sur leurs terres. Une course à suivre en direct vidéo dès 14h50 avec Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens aux commentaires.



Les Néerlandaises ont remporté les trois derniers titres mondiaux et huit des neuf médaillés décernées. Cette année, nos voisines ont trusté l’intégralité des podiums en Coupe du monde. Ces chiffres en disent long sur la domination des Oranje sur le cyclocross féminin.



A domicile, on n’imagine tout simplement pas le titre leur échapper. La question n’est pas si une Néerlandaise va gagner mais laquelle ?



Fem Van Empel, 14 victoires en 22 courses, et Puck Pieterse, 9 succès en 18 sorties, se sont partagé la plupart des lauriers cette saison et partiront avec la pancarte de favorites samedi à Hoogerheide. Shirin van Anrooij, qui a aussi gagné en Coupe du monde, sera au départ de la course espoirs.



Marion Norbert-Riberolle, la vice-championne de Belgique, Alicia Franck et Laura Verdonschot représenteront la Belgique.