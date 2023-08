Mondiaux de cyclisme : Evenepoel s’offre le titre de champion du monde du contre-la-montre devant Ganna, van Aert 5e

Remco Evenepoel a offert ce vendredi le premier titre de champion du monde du contre-la-montre de son histoire à la Belgique. A 23 ans, il devient également le plus jeune champion du monde de la discipline. Le Belge a devancé l’Italien Filippo Ganna et le Britannique Joshua Tarling. Wout van Aert termine, lui, cinquième.

Après le titre de Mathieu van der Poel lors de la course en ligne, les gros moteurs du peloton se disputent ce vendredi le titre de champion du monde du contre-la-montre. Au premier intermédiaire, une hiérarchie se dessine déjà avec l’énorme début de course du jeune Britannique Tarling, qui pose le premier temps de référence. Des coureurs comme van Aert, Kung ou Pogacar semblent déjà bien loin de la course à la victoire. Le Belge étant sixième à 26 secondes du Britannique. Mais Ganna vient déloger Tarling et prend le meilleur temps en 13 : 57 alors qu’Evenepoel passe à 4 secondes de l’Italien et est bien dans le match.

Au deuxième intermédiaire, Tarling ne faiblit pas du tout et passe en 39 : 47. Van Aert n’est pas dans le coup et est à un peu plus d’une minute du Britannique. Ganna continue, lui, le forcing et augmente son avance à 13 secondes d’avance sur Tarling, mais Evenepoel suit en boulet de canon et améliore le chrono de Ganna de 12 secondes.

Le duel annoncé entre Ganna et Evenepoel a bien lieu alors que l’Italien dépasse et dépose Pogacar pourtant parti près de trois minutes avant lui.

Tarling inscrit à nouveau le meilleur chrono au 3e intermédiaire en 50 : 00 alors que van Aert repasse sous la minute, à 59 secondes. Ganna continue, de son côté, à augmenter l’écart avec Tarling et compte désormais 36 secondes d’avance sur le Britannique. Mais Evenepoel est toujours le plus rapide et devance Ganna de 12 secondes.

A l’arrivée, Tarling réalise le meilleur temps provisoire en 56 : 07 alors que van Aert termine bien et boucle le parcours à 49 secondes du Britannique. Ganna réalise également une bonne fin de parcours et termine 36 secondes devant Tarling, mais il ne reste pas longtemps champion du monde provisoire. Evenepoel n’a pas faibli dans la dernière bosse et s’impose avec 12 secondes d’avance sur Ganna.

Remco Evenepoel s’offre donc un titre de champion du monde du chrono en parcourant les 47.8km en 55 : 19.23. Filippo Ganna prend la deuxième place à 12.28 du Belge alors que le jeune Joshua Tarling, 19 ans, complète le podium à 48.20 du nouveau champion du monde. Wout van Aert termine 5e à 1 : 37.23 du coureur de la Soudal – Quick Step, derrière l’Américain Brandon McNulty qui prend la quatrième place à 1 : 26.91.