Direct vidéo - Mondiaux de cyclisme : Remco Evenepoel et Alexey Lutsenko s'isolent en tête, Wout van Aert dans le peloton

C’est la course la plus attendue de ces Mondiaux de cyclisme. Wout van Aert et Remco Evenepoel, leaders de la sélection belge, vont tenter de détrôner Julian Alaphilippe, double tenant du titre.

Le nouveau Champion du Monde sera désigné au terme d’une course longue de 266,9 kilomètres et riche de 3.945 mètres de dénivelé. Cette course est à suivre en direct vidéo !

Ces Mondiaux de Wollongong n'ont duré qu'une trentaine de kilomètres pour Mathieu Van der Poel, l'un des principaux candidats à la victoire : après une altercation avec deux adolescentes dans le couloir de son hôtel la nuit dernière, le Néerlandais a été emmené au poste de police où il a été inculpé avant d'être libéré sous caution. Il est rentré à l'hôtel à quatre heures du matin, mais il était "en pièces mentalement", comme l'a souligné son directeur sportif chez Alpecin-Deceuninck Christoph Roodhooft.

Dans la foulée, la course a été très spectaculaire : l'équipe française a mis le feu aux poudres dans l'unique ascension du Mount Keira, à plus de 220 kilomètres de l'arrivée. Derrière les onze échappés de la première heure, 35 coureurs se sont isolés du reste du peloton, dont Wout van Aert, Pieter Serry, Romain Bardet, Pavel Sivakov, Tadej Pogacar...

Ils ont compté jusqu'à deux minutes d'avance sur le reste du peloton, où se trouvait Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Michael Matthews... Les Allemands ont réussi à faire la jonction, mais avant cela, cinq hommes, dont Pieter Serry, Pavel Sivakov ou encore Ben O'Connor, ont réussi à revenir sur le groupe de tête.

À un peu moins de 80 kilomètres de l'arrivée, l'Italien Samuele Battistella a placé deux attaques dans le Mount Pleasant et provoqué une cassure dans le groupe de tête, alors que dans le peloton, le Français Quentin Pacher est passé à l'offensive et emmené dans sa roue une quinzaine de coureurs, dont les Belges Remco Evenepoel, Stan Dewulf et Quinten Hermans, mais aussi des cadors comme Nairo Quintana et Romain Bardet.

Lors de l'ascension suivante du Mount Pleasant, à 60 kilomètres de l'arrivée, Quinten Hermans a assuré le tempo avant la première attaque de Remco Evenepoel. Mais le vainqueur de la Vuelta n'a pas réussi à faire la différence... avant d'en remettre une, sans beaucoup plus de succès.

L'écart, de deux minutes à cinquante kilomètres de l'arrivée, a fondu lors de l'antépénultième passage dans le Mount Pleasant : Tadej Pogacar et, surtout, Valentin Madouas ont haussé le rythme et ramené le peloton à une minute... Mais dans la foulée, l'écart est remonté à deux minutes !

Remco Evenepoel a ensuite placé une nouvelle attaque, à laquelle seul le Kazakh Alexey Lutsenko a été capable de répondre. Le duo a progressivement creusé l'écart sur leurs anciens compagnons d'échappée.