Direct vidéo – Mondiaux de cyclisme : ça explose à l’avant sur la course espoirs, les Belges piégés

Les espoirs vont se disputer le titre de champion du monde ce samedi en Ecosse. Avec la Crow Road rapidement placée sur le parcours, après seulement une trentaine de kilomètres, une première sélection pourrait se faire. La suite du parcours, très casse-pattes avec des petites côtes, comme la Montrose street, va sans doute permettre une course de mouvement.

Du côté de l’équipe belge, Thibau Nys sera sans doute le chef de file et fera partie des coureurs qui peuvent prétendre à la victoire. Comme on l’a vu chez les juniors et les élites, c’est à chaque fois un homme en solitaire qui s’est imposé.

On peut donc s’attendre à voir à des attaques, mais surtout une bataille entre hommes forts sur un parcours éprouvant.