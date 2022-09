Direct vidéo - Mondiaux de cyclisme : 16 hommes en tête dont un Belge, Mathieu Van der Poel abandonne après 30 km !

C’est la course la plus attendue de ces Mondiaux de cyclisme. Dimanche, à Wollongong (en Australie), Wout van Aert et Remco Evenepoel, leaders de la sélection belge, tenteront de détrôner Julian Alaphilippe, double tenant du titre de la course en ligne. Le nouveau champion du monde sera désigné au terme d’une course longue de 266,9 kilomètres et riche de 3.945 mètres de dénivelé. Cette course est à suivre en direct vidéo dès deux heures du matin (heure belge).

Vainqueur à Imola en 2020 et à Louvain l’an dernier, Julian Alaphilippe pourrait égaler, en cas de succès en Australie, le Slovaque Peter Sagan, champion du monde trois fois de rang. Mais la condition du Français est entourée d’un léger voile de doute, lui qui a dû se résoudre à quitter le Tour d’Espagne fin août après une chute.

Dès lors, les candidats à sa succession sont légion, à commencer par une Belgique bicéphale, avec Remco Evenepoel et Wout van Aert, qui court derrière un maillot irisé depuis dix ans.

Nombreux seront les concurrents au duo belge sur le tracé le long de l’océan Pacifique. Outre Alaphilippe, la France aura d’autres atouts dans sa main avec Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte, Valentin Madouas ou encore Romain Bardet.

Bien qu’orphelin de Primoz Roglic et de Matej Mohoric, Tadej Pogacar est aussi attendu. Le double vainqueur du Tour de France vient d’ailleurs de battre au sprint Wout van Aert à Montréal. À domicile, l’Australie misera sur son puncheur sprinteur Michael Matthews alors que les Pays-Bas, avec Mathieu van der Poel en tête d’affiche, seront aussi à surveiller. Le Britannique Ethan Hayter, l’Érythréen Biniam Girmay ou encore Peter Sagan figurent parmi les outsiders.