Direct vidéo, Mondiaux de Breakdance à Louvain : Mighty Jimm réussit l'exploit de se qualifier pour le top 8, Madmax et Camine éliminées

Rendez-vous ce week-end des 23 et 24 septembre 2023 pour les Championnats du Monde de Breakdance à Louvain, le "WDSF 2023 World Breaking Championship". Plus de 200 danseurs, 118 hommes et 93 femmes, issus de 64 pays différents sont représentés. Pour rappel, le Breaking, c’est le nom officiel (danse acrobatique au sol), fera son entrée aux JO à Paris en 2024.

Samedi, quatre Belges étaient encore en lice. Les deux "B-boys" ont déjà pu danser et ont connu des sorts différents. Passé en premier, B-boy Cis a été éliminé face au Français B-boy Lagaet. Juste après, B-boy Mighty Jimm s’est lui qualifié pour le top 16 qui s'est disputé ce dimanche... et il a réussi à se hisser dans le top 8, un réel exploit !

Les deux B-Girls belges engagées, qui ont toutes les deux remporté leur battle samedi, ont par contre été éliminées lors du top 16 ce dimanche. Mais Madmax et Camine ont fait un très beau parcours.