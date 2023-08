9e et dernier jour des championnats du monde d’athlétisme de Budapest. Ce dimanche, ce ne sont pas moins de huit finales qui sont au programme.

Cela a débuté dès sept heures du matin avec le marathon. Les sept autres finales auront lieu à partir de 20 heures. Et il y aura des Belges présents avec Timothy Herman au javelot dès 20h15. Sans oublier notre relais féminin du 4x400m, les Cheetahs, à 21h50. Avec peut-être une médaille ? Réponse en fin de soirée.

Notons, qu'en fin d'après-midi, on a appris que Cynthia Bolingo ne participerait pas à la grande finale. Le quatuor belge est composé de Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes et Camille Laus, qui remplace donc Naomi Van Den Broeck.

D’autres temps forts sont au programme : Le match Yaroslava Mahuchikh-Australie (avec Nicola Olyslagers et Eleanor Patterson) au saut en hauteur, celui à trois en finale du 800 m femmes (Athing Mu, Keely Hodgkinson et Mary Moraa) et la nouvelle envie de revanche du Norvégien Jakob Ingebrigtsen sur 5.000 m.