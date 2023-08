Direct vidéo Mondiaux d’athlétisme : le décathlon en fil rouge et les finales du 200m

Les Championnats du Monde d’athlétisme de Budapest se poursuivent ce vendredi avec la septième journée de compétition.

Deux Belges sont au programme de la session matinale. Le lanceur de javelot Timothy Herman et la sauteuse en hauteur Merel Maes sont engagés en qualifications. Nos deux compatriotes seront en mode découverte puisqu’ils disputent leur tout premier championnat du monde.



Herman doit lancer son engin à 83m00 ou se classer dans les 12 premiers. Malgré un record personnel (et national) à 87m35 – 4e jet de l’année -, le nonuple champion de Belgique n’a réalisé cette performance qu’une seule fois cette saison.



Cinquième des mondiaux juniors en 2021, la toute jeune Merel Maes (18 ans) devra être à son meilleur niveau pour envisager de décrocher une place en finale. La hauteur de qualification est fixée à 1m94 (un centimètre plus haut que le record de Maes). Elle pourrait aussi s’inviter en finale si elle se classe parmi les 12 premières.



La première journée du décathlon servira de fil rouge ce vendredi. La session du soir proposera les séries du 4x100m (hommes et dames) et quatre finales : le triple saut féminin, le javelot féminin et les 200 m féminin et masculin.

Retrouvez ici le programme complet de la journée.