Les Championnats du Monde d’athlétisme de Budapest continuent ce mercredi avec la cinquième journée de compétition.

Notre compatriote Cynthia Bolingo sera alignée en finale du 400 mètres, alors que les finales du saut à la perche femmes, du 1500 m hommes et du 400m haies hommes figurent aussi au programme. L’affrontement entre Warholm, Benjamin et Dos Santos – les trois fantastiques des haies basses – est très attendu.



Le programme sera très féminin au National Athletics Centre de Budapest avec les séries du 5000 m et du 3000 m steeple, les qualifications du triple saut et du marteau ou les demi-finales du 100 m haies.



Pour rappel, Ben Broeders s'est qualifié pour la finale de la perche lors de la session matinale.