Direct vidéo Mondiaux d’athlétisme : 5 finales au programme, Hendrix et Heymans en séries du 5000m

Les Championnats du Monde d’athlétisme de Budapest se poursuivent ce jeudi avec la sixième journée de compétition.

Pour la session matinale, seules les courses hommes et femmes du 35 kilomètres sont au programme. Elles débuteront à 7h.

La deuxième session de la journée sera nettement plus chargée. Elle sera lancée par les séries du 5000M où on retrouvera nos seuls Belges engagés ce jeudi, Robin Hendrix et John Heymans. Suivront le saut en longueur, les demi-finales du 200M, le lancer du marteau, les demi-finales du 800M et enfin trois finales : le 100M haies (dames), le 400M (hommes) et le 400M haies (dames).

Retrouvez ici le programme complet de la journée.