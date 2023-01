Direct vidéo - Mondial de handball : suivez Belgique – Croatie, les Croates mènent logiquement

La Belgique aborde ce samedi soir son deuxième match du tour principal du championnat du monde de handball. Après leur rencontre face à l’Égypte jeudi, les Red Wolves font face à la Croatie, un autre gros morceau de la discipline. Une équipe habituée des grandes compétitions et des distinctions avec notamment deux titres olympiques et un de champion du monde.

Mais les Croates n’ont plus remporté de sacre majeur depuis 2004 et même s’ils font figure de favoris dans le rencontre face à nos Belges, ils ne sont pas totalement inabordables. La Belgique et la Croatie s’étaient affrontées en octobre dernier dans le cadre des qualifications pour le championnat d’Europe et nos compatriotes ne s’étaient inclinés que de 3 petits buts (27-30).



Suivez la rencontre des Belges face à la Croatie ce samedi dès 17h50.