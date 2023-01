Direct vidéo - Mondial 2023 de handball : les Red Wolves menés 15-22 face au Danemark à la pause

La 28e édition du championnat du monde masculin de handball se déroule en Suède et en Pologne du 11 au 29 janvier. Et la Belgique y participe. Elle affronte le Danemark pour son premier match.

32 équipes vont tenter de remporter la Coupe du monde de handball. Et parmi les nations présente, la Belgique qui dispute pour la première fois la compétition.

Ce vendredi, les Red Wolves auront déjà fort à faire face au Danemark, ni plus ni moins que le double champion du monde en titre. Un match qui servira surtout à préparer les deux autres rencontres comme le précisait Yérime Sylla, le coach de la Belgique à notre micro.

"Je suis content que l’on commence par ce match face au Danemark avant de continuer avec un match à réel enjeu face à la Tunisie où effectivement là il faudra le gagner. Je pense que c’est bien de se "débarrasser" de ce match et d’essayer de prendre beaucoup de positif sur cette rencontre pour se dire 'on n’est pas si loin' et donc il faut continuer sur ce rythme-là pour passer. Parce que c’est vrai que si on bat, la Tunisie et le Bahreïn ou juste la Tunisie on passera. L’enjeu est là."

Les Red Wolves vont aussi affronter la Tunisie le 15 janvier à 18h00 puis Bahreïn, cinq fois vice-champion d’Asie, le 17 janvier à 18h00.

32 équipes sont réparties en 8 groupes de 4. Les 3 premiers se qualifient pour le tour suivant et se retrouvent dans une nouvelle poule de six (le groupe de la Belgique croise avec le groupe G : Égypte, Maroc, Croatie, États-Unis), où les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale, à élimination directe.

La rencontre est à suivre dès 20h20.