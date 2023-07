Direct vidéo Meeting de Liège : Nafi Thiam, Camille Laus et Thomas Carmoy pour un superbe plateau

Deux de nos compatriotes essaieront, eux, de battre un record de Belgique : Pieter Sisk, d'abord (Elliott Crestan ayant dû renoncer sur blessure) qui tentera de dépoussiérer le meilleur temps de Joeri Jansen sur le 600m. Pour ce faire, il devra faire mieux que le chrono référence de 1'15"35.

De son côté Camille Laus s’attaquera, elle aussi, au record de Belgique féminin du 600m. Pour l’instant, il appartient toujours à Sandra Stals, qui avait couru en 1'25"91... à Liège en 2002.

Notons, pour conclure que les Belgian Falcons, notre relais du 4x100m tentera de grappiller quelques points précieux pour les Mondiaux de Budapest le mois prochain. Pour l’instant, ils ne sont "que" 18e au ranking mondial alors que seules les 16 meilleures nations se qualifieront pour les championnats du monde. Restent donc deux places à avaler au classement et quoi de mieux que le meeting de Liège pour se refaire la cerise et gagner quelques points précieux ? À Liège, la 1e équipe se composera de Jordan Paquot, Kobe Vleminckx, Antoine Snyders et Valentijn Hoornaert, alors que la 2e formation alignée comportera Raphael Kapenda, Ward Merckx, Amine Kasmi et Wolf Belien.