Direct vidéo : Matin Première fait sa rentrée des classes à l'école communale de Fallais

La sonnerie a retenti, les élèves des enseignements maternel, primaire et secondaire reprennent le chemin de l'école ce 28 août. Une rentrée des classes qui concerne près de 200.000 élèves en maternelle et 700.000 en primaire et secondaire pour plus de 100.000 enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'équipe de Matin Première se rend à l'école communale de Fallais, dans l'entité de Braives, en province de Liège, pour vous faire vivre cette rentrée de l'intérieur, la deuxième sous la réforme des rythmes scolaires. Quels nouveaux changements sont attendus pour l'année scolaire 2023-2024, tant pour la formation des élèves que celle des enseignants ? Quelles sont les attentes des parents et du corps enseignant ? François Heureux et Sophie Brems recevront de nombreux invités, dont Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la FWB, pour répondre aux questions essentielles qui déterminent le calendrier scolaire. Ils seront bien sûr entourés de toute leur équipe de journalistes et chroniqueurs pour analyser les enjeux de cette rentrée.

Mais Matin Première ne fait pas uniquement son retour sur les bancs de l'école. Cette saison, toute l'équipe de la matinale de La Première sera encore plus proche de vous : d'autres émissions seront tournées en direct aux quatre coins de la Wallonie, pour partir à la rencontre des citoyens et pour décortiquer l'actualité locale et les thématiques qui vous préoccupent, à moins d'un an des prochaines élections.