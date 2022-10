Direct vidéo Malmö - Union Saint-Gilloise : 0-1, Teuma ouvre déjà le score !

Déjà assurée de passer l’hiver européen, l’Union vise désormais plus haut et souhaite continuer son aventure en Europa League. Le club bruxellois vise même la première place de son groupe. Un scénario possible dès ce jeudi soir en se rendant su la pelouse de Malmö, assuré de terminer dernier du groupe.

Un point suffit aux Unionistes pour assurer leur place pour la suite de la compétition. Un partage lors de la rencontre Union Berlin – Braga le leur permettrait également. Les vice-champions de Belgique seront même assurés de terminer premiers du groupe en cas de victoire ou si les deux matches se terminent sur des partages. Pour rappel, une première place permettrait d’aller directement en huitièmes de finale, sans passer par les barrages. C’est donc un vrai plus qu’il ne faut pas négliger.

Au match aller, l’Union avait été menée à deux reprises avant de s’imposer finalement sur le score de 3-2 grâce à deux buts en trois minutes. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur notre site, en radio et sur Tipik dès 18h45.