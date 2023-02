Direct vidéo : Ludogorets – Anderlecht, 1-0

En plein renouveau en championnat où il reste sur un 10/12, Anderlecht veut confirmer sur la scène européenne pour son 16e de finale barrage de Conference League. Pour ce faire, les Mauves espèrent glaner un bon résultat de leur déplacement en Bulgarie, sur la pelouse de Ludogorets, actuel 2e du championnat bulgare.

Un club de Ludogorets qui avait terminé 3e de son groupe d’Europa League (7 points), derrière le Real Betis (16) et la Roma (10), et qui a donc été reversé en Conference League. De leur côté, les Mauves avaient longtemps inquiété avant de finalement émerger et sortir 2e de leur groupe de Conference League derrière West Ham.

Les voilà donc opposés à un adversaire a priori abordable. Reste désormais à faire le plus dur : confirmer leur embellie du moment. Pour ce faire, Brian Riemer ne pourra pas compter sur Francis Amuzu, pas suffisamment rétabli et donc resté en Belgique. De son côté, Henrik Bellman fait sa 1e apparition dans le noyau.

Début des hostilités à 21h en direct vidéo.