Liège-Bastogne-Liège femmes : Vollering s’offre le triplé Amstel-Flèche-Liège en battant Longo Borghini au sprint

Demi Vollering s’est offert le triplé Amstel Gold Race – Flèche – Liège-Bastogne-Liège en battant Elisa Longo Borghini dans un sprint à deux après une course maîtrisée par l’équipe SD Worx. Marlène Reusser complète d’ailleurs le podium.

La course se décante à 75km de l’arrivée lorsque 5 coureuses attaquent et c’est un groupe costaud qui se crée avec Niewiadoma, Reusser, Spratt, Peperkamp et Henderson.

Niewiadoma est victime d’une crevaison à 50km de l’arrivée et est reprise par le peloton alors que le quatuor compte 30 secondes d’avance.

Reusser fait la différence devant dans la Redoute et part en solitaire à 35km de l’arrivée avec une minute d’avance sur le peloton. Spratt et Peperkamp sont un peu plus loin mais sont moins fortes que la Suissesse. Henderson est lâchée.

van Vleuten accélère dans le peloton et fait des dégâts. Elles ne sont plus qu’une quinzaine dans le peloton au sommet de la Redoute mais le groupe ne s’entend pas et alors que l’écart était retombé à 50 secondes après l’accélération de van Vleuten, il remonte à 1 minute 40 à 28km de l’arrivée. Spratt a perdu Peperkamp et est seule en contre à 45 secondes.

Les formations Jumbo-Visma et Canyon prennent les choses en main et accélèrent le rythme dans le peloton. Lippert place une grosse accélération dans la Côte des Forges. Garcia prend ensuite le relais et l’écart repasse sous la minute au sommet alors que Spratt est reprise.

Trek travaille dans le peloton et l’écart continue de baisser. Longo Borghini et Chabbey sortent au pied de la Roche aux Faucons alors que Reusser ne compte plus que 30 secondes d’avance. Vollering fait l’effort et revient sur le duo de contre. van Vleuten se bat et recolle avec Realini dans la roue. Elles sont six en tête au sommet de la Roche aux Faucons.

Longo Borghini et Reusser partent ensuite à deux à 12km de l’arrivée. Vollering sort du groupe de contre pour revenir sur le duo et accélère, ce qui fait sauter Reusser.

Le duo Longo Borghini/Vollering va se disputer la victoire au sprint. Longo Borghini lance le sprint mais Vollering est plus puissante et déborde l’Italienne pour s’offrir le triplé Amstel-Flèche-Liège comme Anna van der Breggen en 2017.