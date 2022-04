Direct vidéo - Liège-Bastogne-Liège dames : qui pour interrompre la moisson italienne ?

Après les victoires de Marta Cavalli à l'Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne et celle d'Elisa Longo Borghini sur Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège tombera-t-elle aussi dans l'escarcelle des coureuses italiennes ? Réponse ce dimanche avec la 6e édition de la course dames à suivre en direct vidéo à partir de 11h.

Cavalli, dans la forme de sa vie à 24 ans, fait figure de femme à battre sur ce parcours de 142 km dont le final calque celui des messieurs avec La Redoute et la Roche-aux-Faucons qui s'érigent en côtes décisives.

Face à elle, la concurrence est rude. On pense notamment à la lauréate de l'an dernier, la Néerlandaise Demi Vollering. La coureuse de l'équipe SD Works a remporté la Flèche Brabançonne mais a beaucoup tourné autour de la victoire cette saison (2e au Nieuwsblad et à l'Amstel, 3e à la Flèche). La Néerlandaise pourra en tout cas compter sur une équipe très solide avec Ashleigh Moolman, Chantal Van den Broeck Blaak, Blanka Vlas ou encore Niamh Fisher-Black. Du très solide.

Deuxième derrière Vollering en 2021, Annemiek Van Vleuten tentera d'accrocher cette course pour la deuxième fois à son palmarès après son succès de 2019. Malgré ses 39 ans, la Néerlandaise n'a rien perdu de ses qualités comme en témoignent ses multiples podiums ces dernières semaines.

Côté belge, difficile de voir nos représentantes s'illustrer en l'absence de Lotte Kopecky, partie reprendre ses marques sur la piste (Coupe des Nations) après ses victoires au Tour des Flandres et aux Strade Bianche.

Parmi les prétendantes à la victoire, on n'oubliera pas la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, l'Allemande Liane Lippert et l'Italienne Elisa Longo Borghini.