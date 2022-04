Direct vidéo - Liège-Bastogne-Liège : 4 Belges dans l'échappée de 11 coureurs

Parmi les hommes qui joueront la gagne, on peut raisonnablement s’attendre à voir des Belges. Très attendus, Wout van Aert et Remco Evenepoel veulent déjà frapper un grand coup pour leurs débuts sur Liège-Bastogne-Liège. Le premier s’est repris magistralement sur Paris-Roubaix après avoir contracté le Covid et peut parfaitement s’adapter aux côtes liégeoises. Le second a joué les équipiers pour Julian Alaphilippe sur la Flèche Wallonne mais aura sans doute plus de latitude sur les routes de la Principauté.

Troisième larron, inattendu jusqu’il y a quelques jours, Dylan Teuns peut quant à lui surfer sur sa vague de forme qui lui a permis de remporter la Flèche Wallonne mercredi dernier.

Face à nos représentants, l’ennemi N°1 se nommait Tadej Pogacar. Le Slovène, tenant du titre, a finalement du renoncer à la Doyenne suite au décès de sa belle-mère.

En parlant d’anciens vainqueurs, Alejandro Valverde va, comme Philippe Gilbert, disputer son dernier Liège-Bastogne-Liège à 41 ans (il en aura 42 lundi). Quatre fois sacré sur ces routes, l’indestructible Espagnol a prouvé à la Flèche Wallonne (2e) qu’il avait les ressources pour tenter un nouvel exploit.

Comme la Belgique, la France a plusieurs cordes à son arc. En dehors du champion du monde Julian Alaphilippe, nos voisins peuvent croire en les chances de Benoît Cosnefroy (2e Amstel, 2e Flèche Brabançonne) et de Romain Bardet, tout frais vainqueur du Tour des Alpes. Enfin, on n’oubliera pas le bloc Ineos, très solide durant le printemps et capable d’aller claquer une nouvelle Classique ce dimanche.