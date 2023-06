Direct vidéo, les Belgian Cats célébrées sur la Grand-Place : suivez notre émission spéciale

Les Belgian Cats, nouvelles championnes d'Europe de basket, sont mises à l'honneur ce mardi sur le balcon de l'hôtel de Ville, sur la Grand-Place de Bruxelles. Une cérémonie à suivre lors de notre émission spéciale, en direct sur la Une, Auvio et RTBF.be/sport.

De retour en Belgique lundi soir, au lendemain de leur victoire 58-64 face à l'Espagne en finale, les Belgian Cats sont mises à l'honneur ce mardi soir sur la Grand-Place où elles ont reçues par le Bourgmestre Philippe Close avant de partager un moment privilégié avec leurs fans.

La RTBF vous propose de vivre cet évènement en TV, via une émission spéciale sur la Une de 18h45 à 19h30, en radio, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Au programme, images de fête, débat, interventions sur place via nos envoyés spéciaux et retour en images sur le parcours qui a mené les Cats vers ce titre européen.

"C'est incroyable tout ce monde !, a lancé Julie Vanloo au micro de la RTBF. Je n'ai pas de mots, je ne m'attendais pas à voir tant de monde. J'espère que ce titre sera une source d'inspiration pour les jeunes. Je ne réalise pas encore, j'ai vraiment besoin de repos. Mais j'espère que ce n'est que le début !"