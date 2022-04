Direct vidéo – Leicester – Roma : 1-1, les Anglais se relancent

Avec Youri Tielemans et Timothy Castagne tous les deux titulaires au coup d’envoi, Leicester prend le match en mains. Les Foxes font le jeu et s’offrent les premières possibilités. Après trois minutes, Timothy Castagne reprend un corner de la tête, mais ne parvient pas à cadrer.

Après une première partie de match essentiellement jouée dans la partie de terrain de la Roma, Leicester laisse retomber la pression au quart d’heure. Les Italiens en profitent immédiatement. À la 15ème, Nicolo Zaniolo envoie une transversale assez géniale vers le flanc gauche. Nicola Zalewski récupère et transperce la défense anglaise pour ensuite glisser une passe millimétrée à destination de Lorenzo Pellegrini. Le capitaine romain enchaîne avec une frappe et ouvre le score, 0-1 pour la Roma. Premier tir cadré italien et c’est déjà but.

Les affaires de Leicester ne s’arrangent pas à la 20ème quand Timothy Castagne, touché au visage ou à la tête, doit prématurément quitter le jeu. Le visage, un mauvais souvenir pour Castagne qui avait été touché à cet endroit lors du dernier Euro. Il est remplacé par James Justin.

Après avoir accusé le but encaissé, les Foxes reviennent porter le danger devant le but de la Roma. Ademola Lookman et James Maddison amènent quelques situations dangereuses, mais ils manquent d’efficacité.

Leicester a largement dominé ces 45 premières minutes et pourtant, les Anglais sont derrière. 0-1 au repos.