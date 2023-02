Direct vidéo Kuurne – Bruxelles – Kuurne : une nouvelle échappée avec cinq coureurs dont Wellens et Benoot

Après ce qu’il a montré au Circuit Het Nieuwsblad samedi, Arnaud De Lie a renforcé son statut de favori pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Une course que vous pourrez suivre en direct vidéo à partir de 14h30 sur La Une.

Taillée davantage pour les sprinters que le Circuit Het Nieuwsblad, cette 75e édition de Kuurne- Bruxelles-Kuurne présente 13 ascensions. Elles seront principalement ramassées en première partie de course. Il faudra donc se montrer offensif tôt dans la course si on ne veut pas faciliter la vie aux sprinters. Dans les 50 derniers kilomètres, le secteur pavé de la Beerbosstraat représentera la seule difficulté. Attention toutefois au vent, qui soufflait fort samedi et pourrait rebattre les cartes.

En dehors d’Arnaud De Lie et Alexander Kristoff, 2e et 4e samedi au Nieuwsblad, on notera la présence de plusieurs sprinters de renom comme Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Jordi Meeus, Bryan Coquard ou encore Giacomo Nizzolo.