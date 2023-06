Direct vidéo - Jeux Européens : 1ère journée d’athlétisme, la Belgique veut se maintenir en D1, Bolingo, Borlée et Broeders attendus

C’est au tour de l’athlétisme d’entrer en scène ce vendredi lors de la 3e édition des Jeux Européens qui se déroulent du 21 juin au 2 juillet à Cracovie. Pour rappel, ces Jeux Européens rassemblent 7.000 athlètes de 48 pays répartis dans 29 disciplines (olympiques et non-olympiques). La Belgique est représentée par 138 athlètes. Quarante-trois d’entre eux sont engagés dans les compétitions d'athlétisme qui débutent ce vendredi et qui s’étaleront jusqu’à dimanche. Rendez-vous donc ce vendredi sur le coup de 17h pour suivre en direct vidéo les prestations des premiers athlètes belges en compagnie de Vincent Langendries et Frédéric Xhonneux.

Ce rendez-vous de Cracovie n’attribuera pas de médailles individuelles mais faire office de championnat d’Europe par équipes. La Belgique aura pour objectif de se maintenir en D1 d’athlétisme et sera opposée à ces 15 nations : l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les trois nations qui inscriront le moins de points seront reléguées en D2

La délégation belge s’est envolée pour la Pologne sans plusieurs de ses grands noms, Nafi Thiam, Noor Vidts, Philip Milanov et Isaac Kimeli étant notamment absents.

Ce vendredi, 12 athlètes belges seront protagonistes à Chorzow. Voici leur programme.

- 16h15 Lancer du poids (Jolien Boumkwo)

- 16h20 Lancer du marteau (Vanessa Sterckendries)

- 17h05 400m (Cynthia Bolingo)

- 17h22 Triple saut (Bjorn De Decker)

- 17h35 400m (Kevin Borlée)

- 17h55 5.000m (Lisa Rooms)

- 18h15 Lancer du disque (Katelijne Lyssens)

- 18h20 Saut à la perche A/B (Ben Broeders) 18h28 800m (Pieter Claus)

- 18h55 3.000m steeple (Clément Deflandre)

- 19h30 100m (Rani Rosius)

- 19h50 100m (Kobe Vleminckx)