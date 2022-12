Direct vidéo : Japon - Espagne, incroyable scénario, les Japonais marquent 2 buts en 5 minutes (2-1)

Le Japon affronte l'Espagne dans le cadre de la troisième journée du Groupe E de la Coupe du monde 2022. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20 heures au Khalifa International Stadium.

Vous pourrez le suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab+.

Place aux derniers matches d'un groupe de la mort plus qu'ouvert ! Après la magnifique victoire nippone face à l'Allemagne, les coéquipiers d'Ito ont galvaudé face au Costa Rica et sont obligés de forcer l'exploit contre la puissante Roja. Les Asiatiques doivent impérativement l'emporter ou faire match nul tout en espérant que le Costa Rica et l'Allemagne partagent l'enjeu. Autre scénario : si l'Allemagne l'emporte par un but d'écart sans que la bande à Manuel Neuer n'inscrive plus de buts que le Japon.

Côté espagnol, la donne est bien plus simple puisqu'elle doit éviter la défaite contre les Japonais.