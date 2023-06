Direct vidéo intégral - 24 Heures du Mans : accident et pluie, la safety car monte en piste

La Ferrari Hypercar 499P #50 de l'équipage formé par Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen s’élancera, sur le coup de 16H, en pole position de la course du siècle, l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans. La RTBF vous propose de vivre la course d’endurance la plus prestigieuse au monde en direct vidéo intégral, de 15h30, samedi, à 16h30, dimanche.

Créées en 1923, les 24 Heures du Mans font partie des quelques courses que tous les pilotes rêvent d’accrocher à leur palmarès. Côté belge, ils sont quatre à avoir réussi à remporter le classement général de cette épreuve mythique : il y a bien entendu Jacky Ickx, Monsieur Le Mans, six victoires dans La Sarthe avec trois constructeurs (Ford, Mirage et Porsche), mais aussi Olivier Gendebien, qui a participé à quatre des neuf succès de Ferrari au Mans entre 1958 et 1962, ainsi que Paul Frère, coéquipier du dernier cité en 1960, et Lucien Bianchi, au volant d’une Ford GT40 en 1968.

L’équipe Toyota, intraitable lors des cinq dernières éditions, trouvera cette année à qui parler avec le retour au Mans de Ferrari (50 ans après la dernière apparition des Italiennes dans la catégorie reine), Porsche (le recordman de victoires avec 19 succès), Peugeot et Cadillac.

Côté belge, ils seront 9 au départ : un candidat à la victoire finale, Laurens Vanthoor (Porsche 963 Hypercar #6), trois rookies, Ugo de Wilde, Tom Van Rompuy (LMP2 DKR Engineering #43) et Ulysse De Pauw (Ferrari 488 GTE EVO #21), ainsi que Dries Vanthoor (LMP2 Racing Team Turkey #923), Maxime Martin (LMP2 DKR Engineering #43), Sarah Bovy (Porsche 911 RSR-19 #85), Alessio Picariello (Porsche 911 RSR-19 #60) et Jan Heylen (Porsche 911 RSR-19 #16).