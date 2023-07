Direct vidéo intégral, 24 Heures de Spa : deux Audi en tête devant la Porsche de Laurens Vanthoor

C'est la plus grande course réservée aux GT3 au monde : en attendant de fêter leur centenaire l'an prochain, les 24 Heures de Spa célèbrent cette année leur 75e édition et ont débuté ce samedi sur le coup de 16h30. La course d'endurance la plus prestigieuse de Belgique est à vivre en direct vidéo intégral !

Vendredi, c'est la Porsche 911 GT3 R Huber Motorsport #20 qui, grâce à un tour bouclé en 2:16.880 par l'Italien Matteo Cairoli lors de la Super Pole, a gagné le droit de s'élancer depuis la pole position.

Anecdotique ? Un peu, mais en 2022, c'est la voiture qui était en pole position, la Mercedes-AMG GT3 #88 de l'équipe française Akkodis ASP, qui s'était imposée 24 heures plus tard ! Difficile d'imaginer pareil scénario pour l'équipage de la Porsche 911 GT3 R Huber Motorsport #20, qui évolue dans la catégorie Bronze...

Du côté des pilotes belges, Sam Dejonghe (Audi R8 LMS GT3 EVO II Comtoyou Racing #12) sera le pilote le mieux classé sur la grille de départ (11e). Juste devant Sarah Bovy (Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Iron Dames #83), 12e, Fred Vervisch (Audi R8 LMS GT3 EVO II Comtoyou #11), 13e, et Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R Manthey EMA #92), 14e.

On peut également s'attendre à la remontée rapide dans le classement des BMW M4 GT3 WRT #46 de Maxime Martin et #32 de Charles Weerts et Dries Vanthoor.