Iga Swiatek, nouvelle reine incontestée du tennis, ne laisse aucune chance à Cori Gauff et remporte son deuxième Roland-Garros

Dans le deuxième set, Gauff sonne la révolte et fait le break d’entrée. La tombeuse des Belges Van Uytvanck et Mertens peut-elle revenir dans la rencontre ? La Polonaise dit "non". Sereine, Swiatek efface rapidement le break de l’Américaine et revient à deux jeux partout avant de remporter les trois suivants (5-2). Si la joueuse de 18 ans parvient à remporter son jeu de service (5-3), elle s’incline quelques minutes plus tard sur une nouvelle faute directe en coup droit.

6-1, 6-3 en un peu plus d’une heure : la Polonaise n’a jamais tremblé face à une Cori Gauff trop inexpérimentée et maladroite pour faire douter la numéro 1 mondiale. Avec cette nouvelle victoire, la 35e consécutive, Iga Swiatek s’impose un peu plus comme la nouvelle reine incontestée du tennis.