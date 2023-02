Sensation au GP Samyn : le Belge Milan Menten (Lotto-Dstny) rafle la course au sprint !

Milan Menten est le grand vainqueur du GP Samyn 2023 ! À 26 ans, le coureur Lotto-Dstny a signé la sensation du jour en s’imposant au sprint devant une ribambelle de gros noms, dont Edward Theuns et Hugo Hofstetter. Il récompense ainsi le travail de sape de sa formation qui aura animé quasiment l’intégralité de la journée. À l'arrivée, même lui, avait du mal à y croire...

Six Belges en tête d’une course, c’est plutôt rare. C’est pourtant le scénario qui s’offre à nous à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Alors que les attaques fusent d’un peu partout, un groupe de six parvient finalement à prendre la poudre d’escampettes.

6 hommes, 6 Belges de cinq formations différentes. Seule l’équipe Lotto-Dstny, avec Victor Campenaerts et Jarne Van de Paar est en supériorité numérique. Pour le reste, c’est du homme contre homme entre Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic), Stan Dewulf (AG2R-Citroën) et Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck).

Six costauds, partis pour la victoire ? Pas sûr, ça se regarde dangereusement et, derrière, le peloton se met enfin à rouler. L’écart fond comme neige au soleil au gré des kilomètres. 25 secondes aux 20km, plus que 15” à 14 km de l’arrivée. Suspense total et entier.

Les roublards Jasper Stuyven et Dries De Bondt sentent le coup. Ils durcissent le ton devant. Van Der Paar est le seul à lâcher. Les fuyards ne sont plus que cinq. Campenaerts, lui, perd son éventuel allié.