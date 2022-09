Direct vidéo-GP de Wallonie hommes: cinq hommes en tête avec près de 2 minutes 30 d'avance

Après la victoire finale de Remco Evenepoel sur la Vuelta ce dimanche, place aux routes belges ce mercredi avec le GP de Wallonie. Pour la première fois, les dames auront également l’occasion de se frotter à la célèbre arrivée en haut de la Citadelle de Namur.

Le peloton féminin se disputera la victoire sur un parcours de 136km entre Blégny et la Citadelle de Namur avec les ascensions de la Côte de Trasenster et de la Tienne aux Pierres avant la montée finale à Namur. Si les grandes équipes du peloton comme Jumbo-Visma, SD Works ou DSM ne seront pas de la partie, on retrouvera tout de même quelques belles équipes avec notamment AG Insurance, Le Col-Wahoo ou Cofidis.

Côté masculin, le peloton arpentera les routes wallonnes sur 200km, également entre Blégny et la Citadelle de Namur. Là aussi, Jumbo-Visma a fait l’impasse et Christophe Laporte ne pourra donc pas défendre son titre remporté l’année dernière sous les couleurs de Cofidis.

Lotto Soudal, désespérément en quête de point, va sans doute tenter d’animer la course pour tenter de décrocher une victoire qui ferait du bien à l’équipe belge au classement UCI. Les équipes comme Alpecin-Deceuninck ou Intermarché-Wanty-Gobert devraient également être à la bagarre pour la victoire.