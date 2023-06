Direct vidéo : GP d’Italie au Mugello, c'est parti pour la Moto GP, Bagnaia parti comme une balle

La sixième manche du championnat du monde de moto vitesse aura lieu ce week-end en Italie sur le circuit du Mugello. Ce dimanche place aux courses dans les catégories Moto3, Moto2 et MotoGP.



En catégorie reine, le duel entre les Italiens Francesco Bagnaia et Marco Bezzecchi risque bien d’encore passionner les tifosis massés dans les tribunes du Mugello. Les deux pilotes se sont partagé quatre des cinq Grands Prix. Pecco a pris un ascendant psychologique ce samedi avec la victoire dans la course sprint, la pole et une place de leader récupérée.