Direct vidéo – GP d’Emilie-Romagne : suivez les qualifications de la course sprint

Avant ce Grand Prix d’Emilie-Romagne, 4e manche du championnat du monde de Formule 1, c’est Charles Leclerc qui occupe la tête du classement des pilotes avec 71 points contre 37 pour son premier poursuivant George Russel et 33 pour son équipier chez Ferrari Carlos Sainz. Dans des conditions météo particulièrement compliquées depuis ce vendredi matin, Leclerc tentera de confirmer pour s’élancer devant tout le monde lors de la course sprint de ce samedi 16h30. Un "mini gp" de 21 tours qui offrira des points aux 8 premiers pilotes et qui pourrait avoir son importance dans la course au titre tout comme les deux autres courses sprint de cette saison en Autriche et au Brésil.