Direct vidéo – Gilles-Arnaud Bailly en finale du tournoi juniors de Roland-Garros

Avant la grande finale du simple dames entre Iga Swiatek et Cori Gauff de ce samedi, le jeune belge Gilles-Arnaud Bailly (ITF 20) jouera sa finale du simple garçons chez les juniors face au Français Gabriel Debru. En cas de victoire, il deviendrait le troisième Belge, après Jacky Brichant (1947, finaliste en 1948) et Kimmer Coppejans (2012) à décrocher le Graal à Paris. Gino Mezzi (1951) et Francis Andries (1953) avaient eux été battus en finale. Cette finale est à suivre en direct vidéo.

En demi-finale, Bailly, 16 ans, s’était défait du Polonais Martyn Pawelski (ITF 41) en trois sets (1-6, 6-1, 6-2). Auparavant, il avait créé la sensation en venant à bout du numéro 1 mondial Kuzuhara.