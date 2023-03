Direct vidéo Gand-Wevelgem : sept Belges dans l'échappée, au tour de Kwiatkowski de chuter

Deux jours après la victoire de Wout van Aert au GP-E3 à Harelbeke, le peloton a encore rendez-vous dans le nord de notre pays. Sur un parcours plus plat que les autres épreuves flandriennes, le tracé autour de Wevelgem sourit davantage aux routiers-sprinteurs. Sagan, Degenkolb, Kristoff, Pedersen ou Girmay la saison passée, la liste des vainqueurs de ces dernières années parle d’elle-même.

Marc Cavendish a quant à lui dû renoncer avant la course, il est souffrant. Sep Vanmarcke, lauréat en 2010 et 2016, prendra lui le départ avec une équipe réduite. Deux de ses équipiers, le Canadien Hugo Houle et l'Allemand Rick Zabel sont en effet forfaits, a communiqué Israël-Premier Tech en matinée.

Les coureurs s’élanceront de Ypres à 10h50 avant de parcourir 261 kilomètres vers Wevelgem. Les neuf ascensions répertoriées seront condensées dans la deuxième partie du parcours. Le sommet du mont Kemmel, dernière montée du jour, est situé à 34 kilomètres de l’arrivée. Suffisant pour éviter un sprint massif ? Réponse vers 17h.