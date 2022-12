Direct vidéo : France - Pologne, 0-0, les Polonais résistent et rééquilibrent les débats

La France reçoit la Pologne pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde. Un match piège pour Deschamps et son équipe qui devront effacer la désillusion de la défaite face à la Tunisie en phase de poules.

Est-ce que la Pologne pourrait créer la surprise dans les 1/8e de finale en éliminant la France ? Le match s’annonce quand même compliqué pour Robert Lewandowski et les siens.

"C’est un gros challenge pour nous. On sait quel genre de joueurs ils ont, mais on doit en profiter, essayer de faire de notre mieux, se battre. On sait que la France est championne du monde en titre, et qu’ils peuvent peut-être en gagner un autre. Donc pour nous, ce sera un gros challenge. On devra jouer mieux que face à l’Argentine", prévient l’attaquant du FC Barcelone.

Mais la Pologne peut espérer, car même si la France n’a perdu qu’une fois en huitième de finale de grand tournoi, c’était lors du dernier tournoi, à l’Euro-2021. La Pologne pourra-t-elle faire comme la Suisse ? Réponse dimanche soir.