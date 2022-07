Direct vidéo : Formule E - suivez le E-Prix de New York : la pluie s'invite au rendez-vous, Vandoorne abandonne

Le Championnat du Monde de Formule E fait étape aux Etats-Unis ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés sur le Brooklyn Street Circuit. Ce samedi, la RTBF et Auvio vous proposent de vivre le premier des deux E-Prix de New York en direct vidéo dès 18h45 !

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) aura l'occasion de réaliser une affaire en or : le pilote belge s'élancera depuis la deuxième place sur la grille de départ, loin devant ses trois adversaires engagés dans la lutte pour le titre.

Présent dans le Groupe A des qualifications, Stoffel Vandoorne a rapidement dû rentrer au garage : Sergio Sette Camara (Dragon Penske) est parti à la faute dans le dernier virage et a percuté le mur, ce qui a provoqué un drapeau rouge.

Le pilote belge a ensuite réussi à signer le troisième temps derrière les deux Envision Racing de Robin Frijns et Nick Cassidy, ce qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale. Le leader du championnat, Edoardo Mortara (Venturi Racing), a lui été éliminé avec le cinquième temps à la clé.

La pluie s'est ensuite mise à tomber sur New York. Et les deux autres prétendants au titre présents dans le Groupe B, Mitch Evans (Jaguar Racing) et Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), ont été éliminés avec les septième et huitième temps !

Opposé à Alex Sims (Mahindra Racing) en quarts de finale, Stoffel Vandoorne a remporté son duel face au Britannique et s'est qualifié pour les demi-finales, où il s'est imposé face à Lucas di Grassi (Venturi Racing).

En finale, le pilote Mercedes a vu Nick Cassidy (Envision Racing) lui chiper la pole position pour... huit millièmes de seconde !

Victime de problème de freins lors de la séance de qualification du dernier E-Prix disputé il y a quinze jours à Marrakech, Stoffel Vandoorne a réalisé une course admirable et est remonté de la vingtième à la huitième place.

Une très belle performance qui ne lui a pas permis de conserver la tête du Championnat du Monde, désormais dominé par le Suisse Edoardo Mortara, vainqueur au Maroc et à deux autres reprises cette saison !

Le protégé de Jérôme D'Ambrosio, Team Principal de l'équipe monégasque, compte 139 points en tête du classement après dix des seize E-Prix au programme cette saison. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) suit à onze longueurs (128 points), juste devant Mitch Evans (Jaguar Racing), 125 points, et Stoffel Vandoorne, 124 points. Le titre se jouera entre ces quatre hommes, qui devront se départager lors de trois double-headers (New York, Londres et Séoul).