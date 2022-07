Formule E : victoire de Di Grassi à Londres, Vandoorne termine 4e après une belle remontée et conserve la tête du championnat

Parti depuis la 13e position après s’être loupé lors des qualifications, Stoffel Vandoorne (Mercedes) a limité la casse ce dimanche lors de la deuxième course de l’ePrix de Londres. Le Belge a terminé à la quatrième place et a vu Lucas Di Grassi remporter sa première course de la saison. Le Britannique Jake Dennis (Andretti), vainqueur la veille devant Vandoorne, et le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) complètent le podium.