Direct vidéo - Formule E Séoul : Vandoorne champion du monde ? Suivez la toute dernière course de la saison

Place à la dernière course la saison pour le championnat du monde de Formule E dans les rues de Séoul en Corée du Sud. Un ultime rendez-vous que Stoffel Vandoorne, leader du championnat, entame avec 21 points d’avance son son rival pour le titre, Mitch Evans (Jaguar). L’Australien, vainqueur de la course de samedi, a réalisé le job parfait pour maintenir ses chances de couronne mondiale. Il est désormais le seul à pouvoir priver Vandoorne du titre de champion du monde, puisque Edoardo Mortara (Venturi) a été contraint à l’abandon. De son côté notre compatriote, parti 7e sur la grille, a franchi la ligne en 5e position après une très bonne et sage gestion de course. Même si la menace Evans n’est pas à prendre à la légère, Vandoorne a tout en main pour être sacré au vu de la régularité affichée cette saison. Le Belge est entré dans les points 14 fois en 15 courses et a empoché 7 podiums dont une victoire.



Avant les qualifications de ce dernier e-prix de la saison il reste 29 points à décrocher : 25 pour la victoire, 3 pour le pole et 1 unité pour le pilote signant le tour le plus rapide.