Direct vidéo - Formule E, E-Prix de Berlin : Stoffel Vandoorne, éliminé en quarts de finale des qualifications, dans le Top 8 sur la grille

Deux semaines après son triomphe dans les rues de Monaco, Stoffel Vandoorne est arrivé sur les terres de Mercedes dans le costume du leader du Championnat du Monde de Formule E. Ce dimanche, nous vous fixons rendez-vous dès 14h50 pour vivre en direct sur Auvio le huitième E-Prix de la saison.

Présent dans le Groupe A des qualifications, Stoffel Vandoorne s'est montré - et de loin - le plus rapide des onze participants en 1:17.115. Opposé à André Lotterer (Porsche Formula E Team) en quarts de finale, le leader du Championnat du Monde a bloqué les roues dès le premier virage et perdu trois dixièmes dans l'aventure, un retard qu'il n'a pas réussi à combler. Il est toutefois assuré d'une place dans le Top 8 sur la grille de départ.

Samedi, lors du premiers des deux E-Prix disputés sur le tarmac de l'ancien aéroport de Tempelhof, à Berlin, le pilote belge avait terminé à la troisième place derrière Edoardo Mortara et Jean-Eric Vergne.

Ce tracé berlinois, les pilotes et les équipes le connaissent parfaitement. Pour épicer ce double header, les pilotes s'affronteront dans un sens le samedi, puis dans l'autre le dimanche... et les repères sont complètement différents !

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team), très performant depuis le début de la saison (après sept courses, il a déjà inscrit plus de points que sur l'ensemble de la saison dernière !), compte 96 unités en tête du classement. C'est trois de plus que Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), son plus proche poursuivant.