Direct vidéo - Formula E – Course 2 de l’E-Prix de Berlin : des dépassements dans tous les sens

Éviter la tête de course le plus longtemps possible. Telle semble être la nouvelle stratégie de course de bon nombre de concurrents en Formula E. Difficile donc d’évoquer quelques tendances et de pointer l’un ou l’autre favori avant la deuxième course d’un week-end berlinois pour le moins surprenant.

Soucieux d’éviter de gaspiller leur énergie et surtout de permettre aux autres d’économiser la leur dans leur traînée, la majorité des pilotes évite de prendre la tête. Ce qui peut parfois donner lieu à des scènes cocasses pour un sport du monde automobile. En qualifications c’est Robin Frijns qui s’est emparé de la pole. Reste maintenant à voir si le pilote néerlandais voudra conserver cette place bien longtemps. Rayon belge, Stoffel Vandoorne, contraint à l’abandon hier, s’élancera en 9e position.