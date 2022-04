Direct vidéo - Flèche Wallonne : Vingegaard largué dans Cherave

Quelques jours seulement après Paris-Roubaix, voici déjà les Ardennaises. Au programme ce mercredi, la Flèche Wallonne et sa célèbre arrivée en haut du Mur de Huy.

Julian Alaphilippe, triple vainqueur, va tenter de sauver un printemps compliqué du côté de Quick-Step Alpha Vinyl. Tombé sur l’Amstel Gold Race, le Français sera épaulé par Remco Evenepoel.

Alejandro Valverde, vainqueur à cinq reprises, sera présent pour une ultime ascension du Mur de Huy, lui qui connaît la montée comme sa poche.

Car si la Flèche Wallonne compte 202km, c’est bien dans l’ultime rampe que la course se joue et se gagne. 1,3km à 9,8% avec des passages à plus de 14%. Remporter la Flèche, c’est avant tout, dompter son mur.

Qui en sera capable ? Réponse dès 13h sur Tipik ainsi qu'en direct commenté à partir de 11h15.