David Goffin assume son statut de favori et remporte le premier BW Open

David Goffin a remporté la première édition du BW Open. En finale, le N.1 belge s'est imposé face au Suédois Mikael Ymer. Très solide, notre compatriote a gagné en deux sets contre le 69e mondial : 6-4, 6-1.

David Goffin a donc inauguré le palmarès de l'épreuve disputée au Blocry. Il signe une 8e victoire en Challenger, la deuxième en Belgique depuis l’Ethias Trophy de Mons en 2014.



Samedi après sa victoire en demi-finale, David avait promis de faire "le maximum" pour gagner. Il tient parole et met d'emblée la pression sur le service de son adversaire. Il breake et se détache à 2-0. Ymer recolle à 3-3. Mais Goffin réagit immédiatement avec un break blanc. Cette fois, il tient sa mise en jeu et empoche le set (6-4).